Policija išče storilca, ki je v Naklem vlomil v 17 avtomobilov

Kranjski kriminalisti so na parkirišču pri Biotehniškem centru Naklo obravnavali več vlomov. Po do zdaj znanih informacijah je storilec vlomil v 17 vozil. Če ste na območju vlomov zaznali sumljive osebe, to sporočite na interventno številko 113 ali pa pokličite na anonimni telefon policije 080 1200.

Na parkirišču pri Biotehniškem centru naklo so kranjski kriminalisti v petek zvečer med 20. in 21. uro obravnavali več vlomov. Po do zdaj znanih informacijah je bilo vlomljeno v 17 vozil. Storilev je vozila v večini primerov nasilno odprl z naviranjem vrat, v manjšem številu pa z razbitjem stekla. V polovici primerov v vozilu ni našel vrednih predmetov, iz ostalih pa je odtujil bančne kartice, osebne in druge listine ter denar. Tega je v osmih primerih lastnikom odtujil iz denarnic, ki so jih ti v vozilih pustili v prtljažniku pod sedeži, na sedežih ali v predalih. Z dejanjem je storilec povzročil več škode kot znaša vrednost odtujenih stvari. Neznani storilec je vlomil v 17 vozil (slika je simbolična). FOTO: Shutterstock V kolikor je kdo v tistem času na območju vlomov ali v okolici zaznal sumljive osebe ali vozila, naj to sporoči na interventno številko 113 ali pa pokliče na anonimni telefon policije 080 1200.