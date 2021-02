Policija išče tri moške, ki so v petek v Ljubljani oropali dve prodajalni

Ljubljanski policisti še iščejo tri moške, ki so v petek oropali dve prodajalni v središču prestolnice in za Bežigradom. Ropa so storilci izvedli na podoben način. Z nakupom so zamotili prodajalki, ko se je blagajna odprla, pa so ju odrinili in iz blagajne odtujili gotovino, so zapisali na Policijski upravi Ljubljana.

O prvem ropu so policijo obvestili v petek okoli 13.30. Neznani moški je iz prodajalne v središču mesta ukradel nekaj 100 evrov gotovine. Prodajalka je bila pri tem lažje poškodovana. Moški je bil visok okoli 170 centimetrov, povprečne postave, na glavi je imel črno kapo s ščitnikom, oblečen je bil v siv puli in črne športne hlače, obut pa v rjave čevlje. Neznanca pa sta nekaj po 19. uri oropala prodajalno za Bežigradom. Oba moška sta bila visoka okoli 185 centimetrov in sta nosila črno kapo. Prvi je bil oblečen v črno bundo, tudi ostala oblačila so bila črna. Drugi pa je bil oblečen v sive športne hlače in črn pulover znamke Nike. V obeh primerih policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo o vseh ugotovljenih okoliščinah obveščali pristojno državno tožilstvo, so še zapisali na ljubljanski policijski upravi. icon-expand