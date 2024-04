Nesreča v Domžalah: Policija išče voznika rdečega avtomobila

V petek je nekaj minut po 19. uri v križišču Ljubljanske in Rojske ceste v Domžalah, prišlo do prometne nesreče, v kateri so bila udeležena tri vozila. Tako voznik belega skuterja, ki je trčil v rdeče in policijsko vozilo, kot tudi voznik rdečega vozila, sta odpeljala s kraja nesreče, policija pa ju ni uspela izslediti. Zdaj prosi za pomoč.