Policija išče voznika skuterja

Ljubljanski policisti obravnavajo kaznivo dejanje drzne tatvine in prosijo za pomoč. Kot so sporočili s PU Ljubljana, sta se dva neznana storilca 2. julija v središču mesta s skuterjem pripeljala do oškodovanca, sopotnik mu je z ramen strgal nahrbtnik, nato pa sta s kraja pobegnila. Povzročila sta za nekaj tisoč evrov škode, oškodovanca pa sta tudi lažje poškodovala.

"Ker z zbiranjem obvestil ni bilo mogoče ugotoviti njegove identitete, vse, ki bi imeli informacije o osumljencu ali kaznivem dejanju, naprošamo, da to sporočijo na najbližjo policijsko postajo, Policijsko postajo Ljubljana Center na (01) 475 06 00, številko 113 ali anonimno na 080 1200," so dodali.