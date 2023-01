Policija išče zamaskirana moška, ki sta v Sežani huje poškodovala in oropala žrtev

V soboto ob 20.46 je bil OKC PU Koper obveščen o ropu v Sežani. Policisti in kriminalisti so z ogledom kraja dejanja in zbiranjem obvestil ugotovili, da sta dva neznana in zamaskirana moška za banko na Partizanski cesti v Sežani pristopila do oškodovanca in od njega v italijanskem jeziku zahtevala denar.

Eden od storilcev ga je s topim predmetom večkrat udaril po telesu, pri čemer je bil moški hudo telesno poškodovan. Odvzela sta mu vrednejše predmete, po dejanju pa sta se s kraja po vsej verjetnosti odpeljala v smeri Italije, in sicer s sivim osebnim avtomobilom znamke Citroën, karavanske izvedbe, z nameščenimi italijanskimi registrskimi številkami, so sporočili s PU Koper.

Po do sedaj zbranih informacijah sta bila oba storilca suhe postave, visoka med 170 in 180 cm, obuta v črne športne copate, na glavah pa sta imela tudi krinki.

Policija prosi vse, ki bi karkoli vedeli o izvršenem kaznivem dejanju ali bi imeli informacije o storilcih, da to sporočijo na najbližjo policijsko postajo ali telefonsko številko Policije 113 ali anonimno na št. 080 1200.