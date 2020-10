Policija išče zamaskirana neznanca, ki sta v Dutovljah oropala banko

Koprski policisti so sporočili, da so bili ob 13.27 obveščeni o ropu bančne ustanove v Dutovljah. Moška sta stopila do zaposlene, po prvih podatkih ji je eden od njiju zagrozil z orožjem in zahteval denar.

Oba neznanca, ki sta po storjenem kaznivem dejanju pobegnila, sta bila oblečena v temnejša oblačila, preko glav sta imela temni kapuci in kirurški maski. Visoka sta približno 170 centimetrov.



Vse, ki bi v tem času opazili karkoli sumljivega, policisti prosijo, da to čim prej sporočijo na 113 ali policistom, ki so trenutno na kraju in opravljajo ogled.