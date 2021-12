Policija iz Dragonje rešila 47-letnico, njeno 10-letno hčer še iščejo

Na kraju so opazili žensko, ki se je na sredini reke Dragonje držala za drevo. S hrvaške strani je na tem delu zelo težek pristop, poleg tega je bila reka visoka in deroča, zato je hrvaški varnostni organi niso mogli potegniti iz vode. Na slovenski strani sta bila v tem času dva njena otroka, stara 18 in 5 let, so sporočili s PU Koper.

Policisti PU Koper so bili okoli 20. ure obveščeni, da je občan na Dramcu opazil skupino oseb, ki so poskušale preplavati reko Dragonjo in tako nezakonito prečkati mejo med Hrvaško in Slovenijo. Na kraj so bili takoj napoteni štirje policisti PP Piran, zatem pa še dva vodnika službenih psov.

S hrvaške strani je policist že stopil v vodo in ženski poskušal pomagati. Ker je bila voda deroča in sta bila tako ženska kot tudi hrvaški policist na koncu z močmi, se nista mogla več vrniti na rečni breg. Da bi pomagal, je nato v deročo reko skočil še policist PP Piran. Vodnika službenega psa sta policistu okoli pasu zvezala sledilno vrvico in ga tako držala, da ga ni odneslo po strugi reke. Uspel je priti do ženske in hrvaškega policista ter ju pomagal spraviti na kopno. Medtem so s hrvaške strani prinesli lestev, s katero so pomagali spraviti žensko iz vode. Pri reševanju je pomagal tudi občan, ki je bil še vedno na kraju dogodka.

Ko so prišli do roba reke, so ženski pomagali iz vode, zatem pa so jo gasilci na nosilih odnesli do reševalnega vozila.

Izkazalo se je, da je 47-letna državljanka Turčije mati štirih otrok. Dva sta že uspela priti na slovensko stran, tretji otrok, star 13 let, pa je ostal na hrvaški strani. Ker je bilo dogajanje in reševanje na mejni črti, so bili vsi združeni in vrnjeni na Hrvaško.

V nadaljnjem postopku so policisti ugotovili, da je bil poleg zgoraj omenjenih še en otrok, ki ga je imela mati na ramenih med prečkanjem reke. Gre za 10 let staro deklico, ki je padla v vodo, tok pa jo je odnesel po strugi navzdol. Nemudoma se je pričela reševalna akcija. Območje ob reki Dragonji je ponoči pregledalo sedem policistov, dva vodnika službenega psa in 20 gasilcev, vendar deklice niso našli. Danes se iskanje nadaljuje, so še sporočili s PU Koper.