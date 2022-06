Policija izsledila moškega, ki je v sredo streljal v Celju

Minulo sredo smo poročali o neznanem moškem, ki je v dopoldanskih urah na Kosovelovi ulici v Celju, v bližini srednje šole, v zrak izstrelil par nabojev in pobegnil. Zdaj so policisti sporočili, da so izsledili 23-letnega tujega državljana in mu odvzeli prostost.

Kot smo že poročali, se je storilec preteklo sredo na Kosovelovi ulico v Celju pripeljal s kolesom, izstrelil nekaj nabojev in se odpeljal. Že po prvih preiskovalnih aktivnostih je Policija ugotovila, da moški ni streljal s pravim strelnim orožjem. 23-letniku, ki je bil za bivanje prijavljen v Celju, so tako zasegli imitacijo pištole. Po opravljenih preiskovalnih dejanjih so ga izpustili na prostost. Policisti sicer še vedno nadaljujejo z zbiranjem obvestil v smeri suma storitve kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti. "Po vseh zbranih obvestilih bomo o dejanju z ustreznim aktom seznanili Okrožno državno tožilstvo v Celju," so zapisali v sporočilo za javnost. Hkrati bodo upravni enoti predlagali, da se tujcu razveljavi dovoljenje za prebivanje, saj obstajajo resni razlogi za sum, da ne bo spoštoval pravnega reda Republike Slovenije in bo še naprej izvrševal kazniva dejanja oziroma prekrške.