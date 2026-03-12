Naslovnica
Voyo.si
Črna kronika

Policija izsledila osumljenca, ki je uničeval železniško infrastrukturo

Nova Gorica, 12. 03. 2026 07.21 pred 1 uro 1 min branja 24

Avtor:
M.P.
Železniška proga

Večmesečna kriminalistična preiskava kaznivih dejanj glede poškodovanja železniške infrastrukture in signalnovarnostnih naprav na železniški progi Sežana–Jesenice je zaključena. Kaj je pokazala?

V minulih mesecih se je v Sloveniji zgodilo več incidentov, v katerih so posamezniki poškodovali železniško infrastrukturo ali signalnovarnostne naprave. Kriminalisti so v povezavi z objestnimi dejanji že prijeli več osumljencev, zdaj pa se je zaključila še ena kriminalistična preiskava na tem področju.

"Z usklajenim in dobro koordiniranim delom policijskih uprav ter drugih policijskih enot na ravni celotne države je policiji uspelo izslediti osumljenca teh kaznivih dejanj," so sporočili s Policijske uprave (PU) Nova Gorica, od koder so sporočili tudi, da je večmesečna kriminalistična preiskava kaznivih dejanj na železniški progi Sežana–Jesenice, ki so bila storjena na območju PU Nova Gorica, Kranj in Koper, zaključena.

Preberi še Nov incident na železnici: neznanec namerno prerezal žične mehanizme

Spomnimo, da se je na območju treh policijskih uprav v preteklih mesecih zgodilo več incidentov. Med drugim je nekdo novembra lani na železniški postaji Grahovo namerno prerezal žične mehanizme za upravljanje kretnice, vendar pa zaradi hitrega ukrepanja kretnika varnost potnikov ni bila ogrožena. Prav tako novembra pa so novogoriški policisti obravnavali primer, v katerem je nekdo na mejnem prehodu v naselju Prvačina odlomil zapornico za fizično zapiranje prehoda.

Preberi še Nov incident na železniški progi: neznanec na prehodu odlomil zapornico

Predvidoma ob 12.30 bo vodja Sektorja kriminalistične policije PU Nova Gorica Marino Pangos podal izjavo za javnost.

železnica sabotaža kriminalistična preiskava policija

jugatneme
12. 03. 2026 08.48
Upam, da so odkrili pravega storilca in da ga bodo sankcionirali - zapor za prenočevanje, dan pa za delo, da poravna vse stroške storjene škode kot tudi stroške bivanja in hrane v zaporu. Tisto, da mu odredijo zapor 2 leti, kjer bo vegetiral na toplem in klimatiziranem bi znala biti za koga prej nagrada. Čez par let pred zimo, bo pa ponovil da doma prihrani za gretje.
Odgovori
+4
4 0
jugatneme
12. 03. 2026 08.51
...upajmo, da ne bo sedaj, da se ničesar ne spomni, ali da ni bil prišteven, oziroma da je bil pod vplivom alkohola/narkotikov zaradi težkega razmer v življenju....
Odgovori
+2
2 0
macolagobec
12. 03. 2026 08.45
Nekoč bo lahko nekdo zakuril vlak s 5 litri bencina, ki jih bo prinesel na vlak in polil ravno takrat, ko bo vlak zaviral in bo šel bencin naprej proti kabini strojevodja. To bo lahko nekdo, ki je žrtvev štiriletnega trobljenja vlakov, ker nivojski prehodi niso zaščiteni s tehničnimi sredstvi, pač pa samo z "andrejevim križem". Tako imajo po novem vlaki direktivo, da pred prehodom trobijo na polno tudi čez gosta naselja in vasi. Tako terorizirajo, uničujejo zdravje in počasi ubijajo prebivalstvo in živali, ki živijo ob progah. Še najbolj na udaru so otroci in dojenčki zaradi novih Stadlerjevih "zvočni topov". Vsako leto dobijo SŽ od države v povprečju zadnjih 5 let 1,28 milijarde evrov, torej več kot 6,4 milijarde evrov, pa niso mogli opremiti najbolj frekventnih in naseljenih območij, kjerj živijo ljudje ob progi, z modernimi in zelo poceni, brezžičnimi sistemi, ki stanejo nekaj 10.000 evrov po komadu. Tukaj se skriva jedro KRETENIZMA-TERORIZMA. Vsak teror ima svoj odziv, to bi lahko vedela tudi Policija!
Odgovori
-3
1 4
macolagobec
12. 03. 2026 08.50
Že kar precej časa obstajajo moderni brezžični sistemi, ki se že uporabljajo v svetu in imajo oznako standarda SIL4, kar je zahteva za vgradnjo.
Odgovori
+1
1 0
proofreader
12. 03. 2026 08.51
Čas je za nova okna.
Odgovori
+1
1 0
BrainDance
12. 03. 2026 09.07
A nase namiguješ? Policija dejte tega modela preverit :D mogoče tudi po zdravju...
Odgovori
0 0
SEHE
12. 03. 2026 08.42
Bravo! Škoda, da niso tako učinkoviti pri preganjanju korupcije in drugih kriminalnih dejanj proti državi in ljudem/narodu!
Odgovori
+5
5 0
Da se mene pita..
12. 03. 2026 08.40
Barabij bo vse več dokler policija ne začne objavljat kdo je to nardil,vsi bi radi vedeli za te ljudi.
Odgovori
+6
6 0
mackon08
12. 03. 2026 08.38
Temu prisoditi 30 let zapora s tem, da mora z delom poplačati bivanje v zaporu.
Odgovori
+10
10 0
Lepdan123
12. 03. 2026 08.32
Ima oseba ime in priimek?
Odgovori
+8
8 0
Nightrider
12. 03. 2026 08.48
Seveda ima. Lahko ti povem, da gre za cistokrvnega Slovenca. Verjetno te samo to zanima.
Odgovori
+0
2 2
Lepdan123
12. 03. 2026 08.57
Eni pa res niste čisto pri sebi. Kdo je omenil kaj o čistokrvnosti? Vi sami sebi delate in iščete probleme. Daj, sprosti se :)
Odgovori
+4
4 0
veneti
12. 03. 2026 09.07
Kako hitro se oglašajo prišleki ko enkrat na 100 let ni njihov. So kar glasni. Pa kaj se sploh vmešate ko se Slovenci pogovarjajo. A nimate kak bih24 čeprav vemo da ste tukaj že tudi prevzeli.
Odgovori
0 0
jank
12. 03. 2026 08.30
Povsem mogoče, da je šlo za kriminalno in politično dejanje
Odgovori
+6
7 1
gggg1
12. 03. 2026 08.28
Pa prosim brez skrivanja imena tega zanikrneža.
Odgovori
+12
12 0
EntityOne
12. 03. 2026 08.24
Škoda, da ni predvidene kazni rezanja prstov.
Odgovori
+15
15 0
simc167
12. 03. 2026 08.24
vsi osumljenci člani sekte sds?!
Odgovori
+0
10 10
golobove drobtinice
12. 03. 2026 08.27
Levičarji se dolgočasijo, ker doma čakajo na socialo, in so jim takšna dejanja popestritev dneva.
Odgovori
-1
7 8
mungus
12. 03. 2026 08.18
ziher sđs-ov podmladek....oni so pripravljeni za take rabote....vse stroške pokrit pa v samico vse zapret....
Odgovori
-1
8 9
Teleport
12. 03. 2026 08.26
Ziher vas levnuh, ker že kažeš s prstom na druge
Odgovori
-2
5 7
travc
12. 03. 2026 08.14
Pa kaj je tem ljudem??
Odgovori
+17
17 0
96bimBo
12. 03. 2026 08.11
Ime? Politična stranka?
Odgovori
+5
7 2
assassin911
12. 03. 2026 08.48
svoboda
Odgovori
-2
1 3
mestni
12. 03. 2026 08.06
Tegale treba javno izpostaviti za primer drugim
Odgovori
+19
19 0
bibaleze
