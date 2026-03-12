Policija izsledila osumljenca, ki je uničeval železniško infrastrukturo

V minulih mesecih se je v Sloveniji zgodilo več incidentov, v katerih so posamezniki poškodovali železniško infrastrukturo ali signalnovarnostne naprave. Kriminalisti so v povezavi z objestnimi dejanji že prijeli več osumljencev, zdaj pa se je zaključila še ena kriminalistična preiskava na tem področju.

"Z usklajenim in dobro koordiniranim delom policijskih uprav ter drugih policijskih enot na ravni celotne države je policiji uspelo izslediti osumljenca teh kaznivih dejanj," so sporočili s Policijske uprave (PU) Nova Gorica, od koder so sporočili tudi, da je večmesečna kriminalistična preiskava kaznivih dejanj na železniški progi Sežana–Jesenice, ki so bila storjena na območju PU Nova Gorica, Kranj in Koper, zaključena.