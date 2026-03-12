Policija izsledila osumljenca, ki je uničeval železniško infrastrukturo

V minulih mesecih se je v Sloveniji zgodilo več incidentov, v katerih so posamezniki poškodovali železniško infrastrukturo ali signalnovarnostne naprave. Kriminalisti so v povezavi z objestnimi dejanji že prijeli več osumljencev, zdaj pa se je zaključila še ena kriminalistična preiskava na tem področju.
"Z usklajenim in dobro koordiniranim delom policijskih uprav ter drugih policijskih enot na ravni celotne države je policiji uspelo izslediti osumljenca teh kaznivih dejanj," so sporočili s Policijske uprave (PU) Nova Gorica, od koder so sporočili tudi, da je večmesečna kriminalistična preiskava kaznivih dejanj na železniški progi Sežana–Jesenice, ki so bila storjena na območju PU Nova Gorica, Kranj in Koper, zaključena.
Spomnimo, da se je na območju treh policijskih uprav v preteklih mesecih zgodilo več incidentov. Med drugim je nekdo novembra lani na železniški postaji Grahovo namerno prerezal žične mehanizme za upravljanje kretnice, vendar pa zaradi hitrega ukrepanja kretnika varnost potnikov ni bila ogrožena. Prav tako novembra pa so novogoriški policisti obravnavali primer, v katerem je nekdo na mejnem prehodu v naselju Prvačina odlomil zapornico za fizično zapiranje prehoda.
Predvidoma ob 12.30 bo vodja Sektorja kriminalistične policije PU Nova Gorica Marino Pangos podal izjavo za javnost.
