Policija zaprla cesto, lovijo oboroženega roparja

Včeraj pozno zvečer so bili na novomeški policijski upravi obveščeni o ropu bencinskega servisa na območju Črnomlja. Poškodovan ni bil nihče, storilec pa je s kraja pobegnil s kombijem, so zapisali.
Vse od obvestila potekajo intenzivne aktivnosti za izsleditev roparja, ki je oborožen. "V jutranjih urah so ga policisti uspeli locirati na območju Travnega Dola (pri Uršnih selih), kasneje tudi Dobindola. V iskanje je vključenih več policistov, aktivnosti potekajo na širšem območju," so sporočili s PU Novo mesto.
Po podatkih portala Promet.si je zarad policijske intervencije zaprta cesta Gaber - Uršna Sela - Novo mesto.
Ne približujte se mu
Kot so dodali, je moški oblečen v kratke hlače in majico temne barve, ima temno brado in je obrit po glavi. "Če bi ga kdo opazil, naj se mu ne približuje, ampak o tem nemudoma obvesti policiste na številko 113," so še posebej opozorili.
Občane prav tako pozivajo, da se območju ne približujejo in naj dosledno upoštevajo navodila policistov.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.