Policija zaprla cesto, lovijo oboroženega roparja

Včeraj pozno zvečer so bili na novomeški policijski upravi obveščeni o ropu bencinskega servisa na območju Črnomlja. Poškodovan ni bil nihče, storilec pa je s kraja pobegnil s kombijem, so zapisali.

Vse od obvestila potekajo intenzivne aktivnosti za izsleditev roparja, ki je oborožen. "V jutranjih urah so ga policisti uspeli locirati na območju Travnega Dola (pri Uršnih selih), kasneje tudi Dobindola. V iskanje je vključenih več policistov, aktivnosti potekajo na širšem območju," so sporočili s PU Novo mesto.

Po podatkih portala Promet.si je zarad policijske intervencije zaprta cesta Gaber - Uršna Sela - Novo mesto.