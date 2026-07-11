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Črna kronika

Policija zaprla cesto, lovijo oboroženega roparja

Črnomelj, 11. 07. 2026 08.33 pred eno minuto 1 min branja 7

Avtor:
Ne.M.
Policija lovi oboroženega roparja

Po večernem ropu bencinskega servisa na območju Črnomlja policisti iščejo oboroženega roparja, ki je s kraja pobegnil s kombijem. Javnost opozarjajo, naj se mu v primeru, da ga opazi, ne približuje, temveč o tem nemudoma obvesti policijo.

Včeraj pozno zvečer so bili na novomeški policijski upravi obveščeni o ropu bencinskega servisa na območju Črnomlja. Poškodovan ni bil nihče, storilec pa je s kraja pobegnil s kombijem, so zapisali.

Vse od obvestila potekajo intenzivne aktivnosti za izsleditev roparja, ki je oborožen. "V jutranjih urah so ga policisti uspeli locirati na območju Travnega Dola (pri Uršnih selih), kasneje tudi Dobindola. V iskanje je vključenih več policistov, aktivnosti potekajo na širšem območju," so sporočili s PU Novo mesto.

Po podatkih portala Promet.si je zarad policijske intervencije zaprta cesta Gaber - Uršna Sela - Novo mesto.

Policija lovi oboroženega roparja
Policija lovi oboroženega roparja
FOTO: Promet.si (posnetek zaslona)

Ne približujte se mu

Kot so dodali, je moški oblečen v kratke hlače in majico temne barve, ima temno brado in je obrit po glavi. "Če bi ga kdo opazil, naj se mu ne približuje, ampak o tem nemudoma obvesti policiste na številko 113," so še posebej opozorili.

Občane prav tako pozivajo, da se območju ne približujejo in naj dosledno upoštevajo navodila policistov.

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KOMENTARJI7

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daiči
11. 07. 2026 09.52
vidm de sutarov zakon laufa u vsm svojmu sijaji...
Odgovori
0 0
audirs
11. 07. 2026 09.48
Zokita, Bavčarja, Rotnika, Bratuškovo, Goloba, JJ , itd... če jih je kdo videl naj sporočijo policiji da jih ujamejo ker so oropali državno blagajno??
Odgovori
0 0
Con-vid 1984
11. 07. 2026 09.40
Je naša lol-icija sploh še sposobna kaj takega rešit?
Odgovori
-2
0 2
Masturbator
11. 07. 2026 09.29
Tako malo ljudi in toliko kriminala!!! slovenija JE nevarna! Dejstvo!
Odgovori
+2
5 3
IskraLJ
11. 07. 2026 09.24
Če ima brado ni albatros, ampak bo..nc
Odgovori
+2
2 0
PinkFrižider
11. 07. 2026 09.30
Obrit ali že skalpiran?
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+1
1 0
Brane123
11. 07. 2026 09.08
Lokalni brazilec?
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0 0
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