Policija naj bi osumljencem zasegla več kot pol milijona evrov gotovine

Gorenjski kriminalisti so ob pomoči kolegov iz drugih uprav in avstrijskih varnostnih organov razbili še eno kriminalno združbo, ki naj bi se ukvarjala s preprodajo drog in nelegalnega orožja. Za vseh 14 osumljencev, ki so jih konec tedna privedli na zaslišanje na ljubljansko okrožno sodišče, naj bi preiskovalni sodnik odredil pripor. Policija pa naj bi osumljencem v hišnih preiskavah poleg droge zasegla tudi več kosov avtomatskega orožja, po naših neuradnih informacijah pa tudi več kot pol milijona evrov gotovine. Za več kot 200 različnih kaznivih dejanj so kriminalisti ovadili 49 ljudi.

icon-expand Policisti so na Okrožno sodišče v Ljubljani pripeljali 14 osumljencev. FOTO: POP TV

Policijska uprava Kranj je v začetku tedna sporočila, da s pomočjo policistov in kriminalistov iz drugih uprav ter v sodelovanju z avstrijskimi varnostnimi organi opravljajo hišne preiskave zaradi sumov organizirane kriminalitete s področja prepovedanih drog in nelegalnega orožja, in sicer tako v Sloveniji kot v Avstriji. Šlo naj bi za kriminalno združbo, ki naj bi se ukvarjala s preprodajo vseh vrst droge, nekateri člani pa naj bi prodajali tudi orožje. Kriminalisti so po naših podatkih odkrili več kot 200 različnih kaznivih dejanj, zasegli več kilogramov različnih drog, tudi več kot 50 kilogramov posušene konoplje, ki naj bi jo na veliko pridelali v posebej za to prirejenih prostorih.

Specializirano državno tožilstvo pa je zoper 35 osumljencev že vložilo tudi zahtevo za sodno preiskavo zaradi sumov, da naj bi poleg konoplje in amfetaminov, kar so jim policisti in kriminalisti zasegli v hišnih preiskavah, preprodajali tudi kokain in heroin. Večina osumljencev je iz Slovenije, nekaj tudi iz sosednjih držav. V Avstriji naj bi aretirali še sedem ljudi.

icon-expand Po sodnem pridržanju je osumljence konec tedna zaslišal preiskovalni sodnik ljubljanskega okrožnega sodišča. FOTO: POP TV

V zadnjih dveh letih je Policija obravnavala več kot 2700 kaznivih dejanj, povezanih z drogo Na Policiji ne razkrivajo nobenih podrobnosti kriminalistične preiskave, ki je trajala dalj časa, ker so bili zoper osumljence odrejeni tudi prikriti preiskovalni ukrepi, torej prisluhi in tajno sledenje. Kaj vse so ugotovili s preiskavo v Sloveniji in v Avstriji, bodo pojasnili šele na tiskovni konferenci v torek, saj ne želijo razkrivati podrobnosti, dokler na sodišču potekajo zaslišanja in so osumljenci v pristojnosti preiskovalnega sodnika, ki odloča tudi o priporu. Koliko ljudi je v Avstriji končalo v priporu, še ni znano. Prostost naj bi odvzeli sedmim osumljencem, ki naj bi bili člani mednarodne kriminalne združbe.

icon-expand Podrobnosti kriminalistične preiskave bo Policija, ki jo vodi Boštjan Lindav, razkrila na torkovi novinarski konferenci. FOTO: POP TV

Sicer pa je slovenska policija v letih 2021 in 2022 obravnavala 2779 kaznivih dejanj, povezanih s prepovedano drogo. Med drugim so po podatkih Policije v lanskem letu zasegli kar 677 kilogramov kokaina in 1518 kilogramov predhodnih sestavin za izdelavo prepovedanih drog. V letu 2021 pa so zasegli 229 kilogramov heroina, 429 kilogramov kokaina, 1215 kilogramov konoplje, več kot 22.800 rastlin prepovedane konoplje ter 2480 litrov predhodnih sestavin za izdelavo drog. Poleg tega so zasegli še več kot 96 kilogramov in 3850 tablet amfetamina ter dobrih 123 kilogramov in več kot 346 tisoč tablet ekstazija.