Policija: Napad na otroka na avtobusu se ni zgodil

Več kot tri tedne po dogodku pa so s PU Ljubljana sporočili, da se dogodek, tak, kot je bil prijavljen, sploh ni zgodil. "Policisti so takoj po dogodku začeli z aktivnostmi in uspeli ugotoviti identiteto osumljenca. Z nadaljnjim ugotavljanjem okoliščin, dodatnim zbiranjem obvestil in pregledom zaseženega video materiala pa je bilo ugotovljeno, da do dogodka, kot je bil prijavljen, dejansko sploh ni prišlo," so zapisali.