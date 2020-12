Policija: Niti najhujše poškodbe mnogih ne prepričajo, da ne bi uporabljali pirotehnike

Prepoved prodaje pirotehničnih izdelkov je določena v 2. členu Odloka o dopolnitvah Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v RS, ki ga je vlada sprejela z namenom zajezitve in obvladovanja epidemije covida-19. Tako sedaj velja, da je od 21. decembra prepovedana prodaja pirotehničnih izdelkov. V preteklih letih je veljalo, da so se pirotehnični izdelki lahko prodajali v času od 19. do 31. decembra, posest in uporaba petard vseh oblik in moči pa v Sloveniji ni dovoljena, opozarjajo celjski policisti.

Ob tem še poudarjajo, da so poškodbe s pirotehničnimi izdelki še vedno pogoste in hude. S PU Celje sporočajo, da so že prvi dan letošnjega leta poškodbi s pirotehniko obravnavali v Šoštanju in Celju, kjer je raketa priletela v rokav mlajšemu dekletu in jo poškodovala. V Celju pa je petarda med prižiganjem eksplodirala v roki mladoletnika in mu lažje poškodovala prste rok.

"Vendar niti najhujše poškodbe mnogih ne prepričajo, da ne bi uporabljali pirotehnike,"so zaskrbljeni celjski policisti. Letos so na celjskem zasegli več pirotehničnih sredstev, v zadnjih dneh so mladoletnikom zasegli več kot 800 takoimenovanih piratk in okoli 30 "kober".

Sredi decembra so na območju Celja zaradi prodaje ognjemetne baterije mladoletnima kupcema ter zaradi prodaje pirotehničnih izdelkov v času, ko to ni bilo dovoljeno, sankcionirali trgovino in tudi mladoletno osebo. Med drugim so še na območju Mozirja mladoletnikoma zasegli 25 petard, v Velenju pa so občanu zasegli plinsko pištolo z nabojnikom in nastavkom za rakete ter več nabojev in raket.

Policisti opozarjajo, da bodo nedovoljeno uporabo pirotehnike skrbno spremljali tudi v prihajajočih prazničnih dneh in zoper kršitelje tudi ustrezno ukrepali. Zaradi kršitev posameznika lahko doleti globa od 400 do 1200 evrov, pa tudi zaseg pirotehničnih izdelkov, četudi niso njegova last."Vsak posameznik se mora zavedati, da je to početje nevarno zanj in za okolico. Nenazadnje je potrebno pri uporabi pirotehnike pomisliti tudi na živali, ki jih pokanje še posebej vznemirja in straši."