PRENOS V ŽIVO: Policija o hudi prometni nesreči, v kateri sta umrla kolesar in motorist

Včeraj, okoli 18. ure se je med krožiščema v Kidričevem in Lovrencu zgodila huda prometna nesreča s smrtnim izidom. Nesreča se je po besedah pomočnika komandirja PP MariborVojka Bevka zgodila zunaj naselja Apače, šlo pa je za mlajšega motorista in starejšega kolesarja. Vzrok prometne nesreče je bilo izsiljevanje prednosti voznika kolesa, so sporočili z Generalne policijske postaje.

Samostojni policijski inšpektor Gabrijel Sternadbo danes ob 12.30 dal izjavo za medije o nesreči. Predvajali jo bomo v živo na naši spletni strani.