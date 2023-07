Policija o iskanju pogrešanega Tilna Šuberja

Na širšem območju Kobarida in Tolmina se nadaljuje iskanje 21-letnega Tilna Šuberja, ki ga pogrešajo že 10. dan. Pri iskanju je doslej sodeloval tudi policijski helikopter, policisti pridobivajo posnetke nadzornih kamer ter preverjajo vse možne sledi in informacije o tem, da naj bi ga opazili v različnih krajih. Vendar za zdaj pogrešanega še niso izsledili.

Kot so sporočili danes, bo na novinarski konferenci direktor Policijske uprave Nova Gorica Evgen Govekar predstavil dosedanje aktivnosti Policije glede iskanja pogrešanega Tilna. Kot so še dodali, številne aktivnosti z zvezi z iskanjem pogrešane osebe izvajajo tudi policisti na območju PU Koper, kjer so bili o pogrešanem 21-letnem Tilnu Šuberju obveščeni 15. julija 2023 v večernih urah.