Vlomilci iz Novega mesta izruvali in ukradli 300-kilogramski sef

V sredo 26. novembra v večernem času, so bili policisti obveščeni o večjem vlomu na območju Dragomerja. Oškodovanec je naznanil tatvino sefa, v katerem so se nahajali predmeti višje vrednosti. Kot ugotavljajo policisti, je pet storilcev iz območja Novega mesta pristopilo do objekta, kjer so onesposobili senzorsko osvetlitev. Skozi pritlično okno so vlomili v hišo in našli večji sef. Sef, težak več kot 300 kilogramov, so izruvali iz tal in ga odpeljali v smeri Novega mesta.

Vsebino sefa so izpraznili, prazen, zažgan sef so dva dni kasneje policisti našli v gozdu pri Višnji gori, skrit med vejami, je opisal Irfan Beganović, vodja Oddelka za splošno kriminaliteto na Policijski upravi Ljubljana. Policisti so uspešno identificirali štiri osumljence iz območja Novega mesta. Gre za slovenske državljanje, stare 22,23,25 in 29-let. Peti sostorilec še ni identificiran. Vsem osumljencem so odvzeli prostost, vsi so v priporu. Opravili so tudi hišne preiskave pri osumljencih. Policisti vrednosti tatvine ne razkrivajo, potrdili so le, da je bilo iz sefa ukradenih več predmetov velike vrednosti.

Policisti svarijo, da naj v času praznikov vsi skrbijo za samozaščitno ravnanje: "Zapirajte vrata in okna, zaklepajte vrata, ne hranite večje količine denarja in nakita na predvidljivih mestih, o sumljivih osebah takoj opozorite policiste."