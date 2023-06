Tragična smrt otroka: umrl zaradi dolgotrajne izpostavljenosti vročini

Kot so celjski policisti pojasnili na današnji novinarski konferenci, so prve ugotovitve pokazale, da je otrok umrl zaradi dolgotrajne izpostavljenosti vročini. Kako dolgo naj bi otrok ostal v zaprtem avtomobilu, preden so ga našli, še ne vedo, saj preiskava še poteka, a ugotovili so, da je šlo za dolgotrajno izpostavljenost vročini.

Na PU Celje so potrdili, da so sicer obe osebi že obravnavali. Eno zaradi več kaznivih dejanj s področja premoženjske kriminalitete ter kaznivih dejanj z elementi nasilja, drugo pa zaradi suma storitve premoženjskega kaznivega dejanja. V hišni preiskavi in preiskavi avtomobila so odkrili in zasegli prepovedane substance, zato bodo podali kazensko ovadbo zaradi suma kaznivega dejanja preprodaje prepovedanih drog in za kaznivo dejanje zanemarjanja mladoletne osebe in surovo ravnanje. Ali sta bila v času tragične nesreče pod vplivom prepovedanih substanc še ni znano.

V Sv. Lovrencu v občini Prebold je v torek umrl otrok, ki je bil zaprt v vročem avtomobilu na soncu. Kljub hitremu posredovanju mimoidočega, prvi pomoči, pomoči tamkajšnjih gasilcev in helikopterja Slovenske vojske iz Maribora je otrok umrl na kraju dogodka.