Policija o podrobnostih hišnih preiskav na Celjskem

Potem ko so kriminalisti na širšem območju Celja zaradi sumov korupcijskih kaznivih dejanj jemanja in dajanja podkupnin v sredo opravili 15 hišnih preiskav in pridržali 11 oseb, bodo danes predstavili podrobnosti svojih aktivnosti in same preiskave.

Kot smo že poročali, so celjski kriminalisti včeraj na širšem celjskem območju opravili 15 hišnih preiskav in zaradi sumov korupcijskih kaznivih dejanj jemanja in dajanja podkupnin po drugem odstavku 261. in 262. člena KZ-1, ter pridržali 11 oseb. Več o aktivnostih in poteku preiskave bo v izjavi za javnost danes ob 12. uri predstavil vodja Oddelka za gospodarsko kriminaliteto v Sektorju kriminalistične policije PU Celje Ervin Stojnšek, so sporočili s PU Celje. Po naših neuradnih informacijah so bili pod drobnogledom različni občinski referenti na oddelku za okolje in prostor na celjski občini ter na občini Vojnik, primeri pa naj bi bili povezani z navideznimi konkurenčnimi ponudbami za javne razpise sicer manjših vrednosti. Kriminalisti naj bi po poročanju Večera obiskali tudi nekatera manjša gradbena podjetja. Vojniški župan je za TV Slovenija potrdil, da je ena od sodelavk na tamkajšnji občini osumljena, da je za nagrado omogočila pridobitev posla pri gradnji vrtca na Frankolovem. Zasegli so ji dokumentacijo in računalnik. V preiskavah je sodelovalo 80 policistov in kriminalistov.