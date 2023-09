Nesrečo povzročil slovaški državljan, umrli Slovenka in Italijana

Nesrečo je povzročil voznik tovornega vozila, sicer državljan Slovaške, ki je vozil iz smeri predora Golovec proti Barju. Dohitel je stoječo kolono vozil in se zaletel v zadnji del avtomobila, ki ga je vozila slovenska državljanka. Njeno vozilo je nato potisnil naprej v drugo osebno vozilo, v katerem sta bila državljan in državljanka Italije. Zaradi hitrosti je nato obe vozili potisnilo še v stoječe tovorno vozilo, ki ga je vozil Slovenec. Slednje je kasneje zadelo še počitniško prikolico, priklopljeno na vozilo nemškega državljana.

Včeraj okoli 15.30 se je na južni ljubljanski obvoznici v bližini izvoza Rudnik v smeri Kopra zgodila huda prometna nesreča. Kot je na novinarski konferenci povedal policijski inšpektor Primož Kadunc , se je verižno trčenje, v katerem so bila udeležena tri osebna in dve tovorni vozili, zgodilo v času popoldanske prometne konice.

Avtocesta je bila zaradi odstranjevanja posledic nesreče zaprta do 1. ure zjutraj.

Po trčenju se je prvo osebno vozilo, v katerem je bila Slovenka, zagozdilo pod kamion, ju odbilo levo na prehitevalni pas, nakar sta se po približno 20 metrih ustavila, je pojasnil Kadunc. Obe vozili sta nato zagoreli.

Slovenska voznica je umrla na kraju nesreče, prav tako tudi državljana Italije, ki sta bila v drugem osebnem vozilu. Voznik slovenskega tovornega vozila je bil v nesreči lažje poškodovan, nemški voznik pa jo je odnesel brez poškodb.

Povzročitelja nesreče so zaradi lažjih poškodb oskrbeli v bolnišnici, policisti so ga nato zaslišali in izpustili.