Policija o podrobnostih kaznivega dejanja v Grosuplju, kjer je umrl 77-letnik

Kriminalisti o tem vodijo obsežno kriminalistično preiskavo, ki pa še ni končana. Policisti so več dni tudi prečesavali gozd in preiskovali, kaj se je zgodilo. Vaščani pripovedujejo, da je pokojni živel v kontejnerju, ki ga je postavil v gozdu. Odkar mu je lani umrl brat, je bil sam."Imel je veliko mačk in je lepo skrbel zanje. Včasih je prišel po vasi in prosil sosede za vodo ter da mu napolnijo telefon," je pred dnevi razlagala krajanka.