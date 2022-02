47-letnik prišel na policijo in povedal, da je doma mrtva žena

Na novinarski konferenci PU Novo mesto je Matjaž Štern , pomočnik vodje Sektorja kriminalistične policije, pojasnil, da se je v torek pozno popoldan na policijsko postajo v Sevnici pripeljal 47-letni moški, ki je imel s seboj šest otrok. Policistom je povedal, da je doma njegova žena – mrtva. Policisti so iz njegove izjave ugotovili sumljive okoliščine in takoj odšli na kraj, kjer so v hiši našli truplo 41-letne ženske. Zdravnik jo je pregledal, a znakov življenja ni več kazala, so pa na truplu videli znake nasilja. V zadevo so se vključili kriminalisti, na kraj je prišla dežurna preiskovalna sodnica, prisotna je bila tudi državna tožilka.

Policisti so intenzivno zbirali obvestila, v istem času pa je tudi preiskovalna sodnica odredila sodno obdukcijo trupla, ki so jo opravili v sredo dopoldan. Našli so stare in sveže sledi nasilja. Poškodbe, ki so nastale v torek, so bile tako hude, da je zaradi njih v popoldanskih urah, nekaj ur pred prijavo, umrla. Še istega večera so osumljencu odvzeli prostost in je še vedno v pridržanju.

S kazensko ovadbo za kaznivo dejanje umora na grozovit način bo priveden pred preiskovalnega sodnika. Zagrožena kazen za omenjeno kaznivo dejanje je najmanj 15 let zapora. Za mladoletne otroke so poskrbeli delavci CSD. Ker gre za mladoletne otroke, policisti ne želijo govoriti o podrobnostih kaznivega dejanja.