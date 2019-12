Ujeli roparja pošt iz Veržeja in Trnovske vasi

Mariborski in murskosoboški policisti so na novinarski konferenci predstavili podrobnosti ropov v Veržeju in Trnovski vas. Obeh ropov so osumili 32-letnega Slovenca z območja Policijske uprave Murska Sobota. "Je specialni povratnik, večkrat je bil že pravnomočno obsojen in je odvisnik od prepovedanih drog, zato je denar potreboval za nakup drog," so povedali policisti.

"Glede na to, da je šlo za oborožena ropa poštnih poslovalnic, ki sta bila izvršena na podoben način in v časovnem sosledju, na območju sosednjih policijskih uprav, smo za uspešno preiskavo aktivno sodelovali policisti in kriminalisti obeh policijskih uprav," so dejali policisti.

V Veržeju okrog 1000 evrov odvrgel