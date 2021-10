Policija o preiskavi zoper osumljenca, ki je v Postojni zabodel 22-letnico

S Policijske uprave (PU) Koper so sporočili, da je v ponedeljek zjutraj moški v Postojni večkrat zabodel 22-letno žensko. Policisti in kriminalisti so osumljenega kmalu zatem prijeli. "Več o dosedanji preiskavi bo predstavil vodja Sektorja kriminalistične policije PU Koper Primož Ogrinc, in sicer danes ob 13. uri," je sporočila predstavnica za stike z javnostjo na koprski policija Anita Leskovec.

Kot smo poročali v ponedeljek, je v Postojni moški večkrat zabodel 22-letno žensko. Žensko so odpeljali v bolnišnico, osumljenca pa so prijeli, so pojasnili na PU Koper. PREBERI ŠE Moški v Postojni večkrat zabodel 22-letnico "Kriminalisti trenutno intenzivno nadaljujejo s preiskavo kaznivega dejanja, več podatkov bodo posredovali po zaključenih prvih preiskovalnih dejanjih," so včeraj še sporočili koprski policisti. V oddaji Svet so poročali, da naj bi šlo za napad iz ljubosumja in strasti. PREBERI ŠE Zaradi izbruha ljubosumja ogroženo življenje 22-letnice