PRENOS V ŽIVO: Zabodeni 36-letnik je imel prepoved približevanja storilki

Spomnimo, mariborski kriminalisti obravnavajo sum kaznivega dejanja uboja, ki naj bi se zgodil v nedeljo pozno zvečer na Studencih v Mariboru. Kot so v ponedeljek sporočili s Policijske uprave Maribor, so odvzeli prostost 31-letni ženski, ki naj bi se znesla nad 36-letnim moškim.

Moškega, ki ni kazal znakov življenja, so policisti našli potem, ko so bili nekaj pred 23. uro obveščeni o prometni nesreči z materialno škodo. Pozneje so zaradi suma storitve kaznivega dejanja uboja pridržali 31-letnico, po doslej zbranih obvestilih in na podlagi ogleda pa so ugotovili, da je bil moški pred tem poškodovan na drugem kraju, ki so ga medtem zavarovali.