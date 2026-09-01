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Črna kronika

Policija o včerajšnjem streljanju v središču Maribora

Maribor, 01. 09. 2026 12.20 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
L.M.
Slovenska policija

Policija bo ob 14.10 predstavila več informacij o včerajšnjem sporu in domnevnem streljanju v središču Maribora, v katerem je bila poškodovana ena oseba. Izjavo za medije bomo spremljali in prenašali v živo.

Včeraj so bili policisti obveščeni o sporu več oseb in domnevnem streljanju na Trgu Leona Štuklja. Ena oseba je zaradi poškodb poiskala zdravniško pomoč, vendar njeno življenje po prvih ugotovitvah ni ogroženo. Policisti so na kraju in v okolici izvajali aktivnosti za izsleditev vpletenih ter opravili več postopkov ugotavljanja identitete.

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