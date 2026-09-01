Policija o včerajšnjem streljanju v središču Maribora

Včeraj so bili policisti obveščeni o sporu več oseb in domnevnem streljanju na Trgu Leona Štuklja. Ena oseba je zaradi poškodb poiskala zdravniško pomoč, vendar njeno življenje po prvih ugotovitvah ni ogroženo. Policisti so na kraju in v okolici izvajali aktivnosti za izsleditev vpletenih ter opravili več postopkov ugotavljanja identitete.