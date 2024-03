Policija obravnava sum groženj med mladoletniki

Starše so pozvali, naj se pogovorijo z otroki in sledijo navodilom, da se po pouku ne zadržujejo v šoli oziroma neposredni okolici šole, torej tam, kje so igrala in igrišče ter na območju parka. Za tiste učence, ki so vozači, bo v avli šole organizirano varstvo do odhoda avtobusa, poleg varnosti pa bodo delavci šole (in tudi s pomočjo zunanjih institucij) poskrbeli za pogovore in ozaveščanje o nesprejemljivosti nasilja in nestrpnosti, ki ju na šoli ostro obsojajo in imajo do njiju ničelno toleranco.

V sredo so bili starši otrok na eni izmed osnovnih šol v Slovenski Bistrici obveščeni o besednem obračunu z grožnjami med učenci dveh različnih šol. Kot so staršem pojasnili na šoli, so se nemudoma povezali in o dogodku obvestili pristojne institucije, v skladu s pristojnostmi šole in po nasvetu sodelujočih zunanjih institucij pa so sprejeli dodatne ukrepe za zagotavljanje varnosti učencev in delavcev šole. Med drugim bo šola do preklica med poukom zaklenjena, pri vhodu v šolo pa bo od 5.30 do 17. ure ves čas prisoten tudi informator oziroma delavec šole.

Na šoli so sprejeli več preventivnih ukrepov, da bi poskrbeli za varnost učencev in zaposlenih.

Na PU Maribor so pojasnili, da v okviru varstva osebnih podatkov lahko zgolj potrdijo, da so bili v marcu obveščeni o sumu groženj na območju ene izmed izobraževalnih ustanov na območju Slovenske Bistrice. "Na obvestilo smo se nemudoma odzvali in v sodelovanju s šolo in roditelji izvedli prve nujne ukrepe za zagotavljanje varnosti življenja in zdravja ljudi ter varnosti premoženja, ki jih bomo izvajali, dokler oziroma če bo to potrebno. Policisti trenutno nadaljujejo zbiranje obvestil zaradi morebitnega suma uradno pregonljivega kaznivega dejanja," navajajo v odgovoru na naša novinarska vprašanja.

Ker so v povezavi z dogodkom hitro zakrožile različne nepreverjene informacije, ena od njih naj bi bila, da je bil v dogodek vpleten sedmošolec, ki naj bi v šolo prinesel celo orožje, ki naj bi mu ga Policija že zasegla, smo to preverili tudi na Policiji, ki to informacijo zanika.

Drugih informacij o postopku, ki še poteka, Policija zaradi interesa preiskave ne more ponuditi. O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo. So pa na PU Maribor dodali, da se policisti odzovejo na vsak tovrstni primer in ob prijavi ali zaznavi groženj nemudoma izvedejo vse prve nujne ukrepe za ugotovitev izvora in resnosti groženj, ob tem preverijo vse okoliščine in ukrepajo v skladu s pristojnostmi ter o tem obveščajo pristojne službe.

Ključno je preventivno ravnanje



Policija že ves čas sodeluje pri različnih preventivnih dejavnostih in projektih v šolskem prostoru na način, da policisti svetujejo in opozarjajo na določene nevarnosti in tveganja ter spodbujajo odgovorne osebe v vzgojno-izobraževalnih zavodih k takojšnjemu odzivanju, še toliko bolj pa ob morebitnih pojavih groženj ali dogodkov z elementi nasilja. Pri izvajanju preventivnih dejavnosti veliko pozornosti posvečajo ozaveščanju otrok in mladostnikov, da bi jih odvrnili od nasilne komunikacije in nasilnih dejanj.

"Pomembno sporočilo zato želimo prenesti tudi staršem, ki so s svojim obnašanjem v prvi vrsti zgled otrokom. Zanje morajo skrbeti, jih vzgajati, učiti, pri čemer je ključno, da se z otroki pogovarjajo, kaj je sprejemljivo obnašanje in kaj to ni. Da zavzamejo odločno stališče proti nasilju ter da otrokom postavijo jasne meje dopustih ravnanj, dejanj, izjav ... Predvsem pa morajo otroci dobiti sporočilo, da se v primeru kakršnih koli težav vedno lahko obrnejo na svoje starše ali druge odrasle osebe, ki jim bodo takrat lahko pomagali. Otrok naj bo zato slišan, še preden se težave pojavijo, saj bo le tako vedel, da bo slišan in zaščiten v vseh situacijah, v katerih se bo znašel," še navajajo na PU Maribor.