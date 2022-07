Policija obravnava sum posilstva mladoletnice v azilnem domu na Viču

Direktorica urada za oskrbo in integracijo migrantov Katarina Štrukelj je zagotovila, da so mladoletnico, takoj ko so prejeli prijavo, umaknili iz azilnega doma in ji zagotovili potrebno oskrbo. Tudi Štrukljeva zaradi varovanja pravic žrtve o podrobnostih ni želela govoriti, ob tem pa so v uradu vseeno povedali, da je žrtev v Slovenijo prišla skupaj s staršem in sorodnikom, vsi pa so bili nastanjeni skupaj, poroča N1.

Sicer pa nevladne organizacije in civilne iniciative opozarjajo, da so razmere v azilnem domu na Viču zelo zaskrbljujoče. Da so zmogljivosti močno presežene, pritrjujejo tudi uradni podatki, saj je bilo 20. julija tam nastanjenih 343 oseb, medtem ko so skupne zmogljivosti ustanove le 230 mest.