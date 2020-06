Med obravnavo pijanega voznika, neznanec v vozilo odvrgel goreč predmet

Novomeški policisti so v soboto okoli 19. ure v okolici Novega mesta skušali ustaviti voznika osebnega avtomobila, na katerem ni bilo nameščenih registrskih tablic. Kršitelj znakov policistov ni upošteval in je s pospešeno hitrostjo nadaljeval z vožnjo. Z vozilom je zaviral in pospeševal, vozil pa je tudi po nasprotnem voznem pasu. Nato je zapeljal v naselje in se tam ustavil.

Policista sta mu zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti odredila preizkus, vendar je le tega odklonil. Veljavnega vozniškega dovoljenja ni imel, vozil pa je neregistriran in nezavarovan avtomobil. Med postopkom je neznana oseba v kršiteljev avtomobil odvrgla goreč predmet in zanetila požar.

Policisti so požar pogasili, avtomobil zasegli in zoper kršitelja na sodišče naslovili obdolžilni predlog.