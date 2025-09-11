Svetli način
Policija: Obvladujemo migracije, ne nasedajte lažnim informacijam

Ljubljana, 11. 09. 2025 09.03 | Posodobljeno pred 34 minutami

M.S.
Policija je do 7. septembra obravnavala 16.611 nezakonitih prehodov meje, kar je za polovico manj kot v enakem obdobju lani. Najpogosteje so obravnavali državljane Afganistana, Egipta in Bangladeša, največ – 72 odstotkov – nedovoljenih vstopov pa so zabeležili na območju novomeške policijske uprave.

Na Generalni policijski upravi na podlagi statističnih podatkov ocenjujejo, da Policija obvladuje varnostne razmere na celotnem območju Slovenije. 

"Pri tem ocenjuje varnostne razmere na posameznih področjih svojega dela in na podlagi sprotnih ocen tveganja takoj začne izvajati ukrepe za zajezitev varnostne problematike, kadar je potrebno," so zapisali. 

Način dela prilagajajo razmeram na terenu: s spremenjeno taktiko in metodiko dela, z izravnalnimi ukrepi, ki se izvajajo na podlagi analiz tveganja za preprečevanje čezmejne kriminalitete in sekundarnih migracij, z uporabo tehničnih sredstev in z okrepljenim mednarodnim sodelovanjem.

Migranti na Rigoncah
Migranti na Rigoncah FOTO: Aljoša Kravanja

Kot poudarjajo, so nezakonite migracije tesno povezane z organiziranim kriminalom, do 31. avgusta pa so obravnavali 119 tovrstnih primerov. Prijeli so 130 osumljencev, od tega 129 tujcev in enega slovenskega državljana, ki so v Slovenijo pripeljali 651 nezakonitih migrantov. 122 osumljencem so odredili pripor. 

"Še enkrat poudarjamo, da Slovenska policija obvladuje nezakonite migracije in zagotavlja varnost vsem prebivalkam in prebivalcem, ki jih pozivamo, naj ne nasedajo lažnim informacijam na družbenih omrežjih, povezanih z omenjeno tematiko," so še dodali. 

KOMENTARJI (8)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
CorbaMorba
11. 09. 2025 09.35
Že vsaj 10 let vam s prstom kažejo na migrante in lgbt, medtem pa pred nosom višajo davke in vdirajo v zasebnost.
ODGOVORI
0 0
Finfer
11. 09. 2025 09.35
+3
nezakonito pridejo v državo potem jih pa nagradijo z socialno pomočjo in zastonj bivanjem tako da je normalno da bodo prihajali v to državo saj tukaj dobijo vse zastonj na naše stroške in to se imenuje obvladovanje emigracij !!
ODGOVORI
3 0
BMReloaded
11. 09. 2025 09.34
+1
Slovenistanski kek i v modrem spet mislijo da govorijo otrockom
ODGOVORI
1 0
blue3dragon
11. 09. 2025 09.34
+2
Ilegalne migracije boste obvladovali, ko tudi eden ekonomski migranti ne bo od državne meje prepeljan v Ljubljano. Do takrat pa ste samo organizirani državni prevozniki, ki na račun davkoplačevalskega denarja prevažate, hranite in skrbite za varnost ljudi, ki se delajo norce iz sistema.
ODGOVORI
2 0
proofreader
11. 09. 2025 09.30
+5
Gratis taksi prevozi po Sloveniji niso obvladovanje migracij.
ODGOVORI
5 0
proofreader
11. 09. 2025 09.29
+4
Obvladovali bi, če bi bilo 0 nezakonitih prehodov meje.
ODGOVORI
4 0
bronco60
11. 09. 2025 09.29
+4
Res je, do kolon sploh ne bi smelo pridit, če bi obvladovali, bi jih že na meji zavrnili, tako pa sama prazna retorika in hvala.
ODGOVORI
4 0
Rafael Kramar
11. 09. 2025 09.23
+4
Če bi jih obvladovali, kot je treba, bi bile kolone v drugo smer!!
ODGOVORI
4 0
