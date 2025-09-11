Policija: Obvladujemo migracije, ne nasedajte lažnim informacijam

Na Generalni policijski upravi na podlagi statističnih podatkov ocenjujejo, da Policija obvladuje varnostne razmere na celotnem območju Slovenije.
"Pri tem ocenjuje varnostne razmere na posameznih področjih svojega dela in na podlagi sprotnih ocen tveganja takoj začne izvajati ukrepe za zajezitev varnostne problematike, kadar je potrebno," so zapisali.
Način dela prilagajajo razmeram na terenu: s spremenjeno taktiko in metodiko dela, z izravnalnimi ukrepi, ki se izvajajo na podlagi analiz tveganja za preprečevanje čezmejne kriminalitete in sekundarnih migracij, z uporabo tehničnih sredstev in z okrepljenim mednarodnim sodelovanjem.
Kot poudarjajo, so nezakonite migracije tesno povezane z organiziranim kriminalom, do 31. avgusta pa so obravnavali 119 tovrstnih primerov. Prijeli so 130 osumljencev, od tega 129 tujcev in enega slovenskega državljana, ki so v Slovenijo pripeljali 651 nezakonitih migrantov. 122 osumljencem so odredili pripor.
"Še enkrat poudarjamo, da Slovenska policija obvladuje nezakonite migracije in zagotavlja varnost vsem prebivalkam in prebivalcem, ki jih pozivamo, naj ne nasedajo lažnim informacijam na družbenih omrežjih, povezanih z omenjeno tematiko," so še dodali.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.