Policija: Obvladujemo migracije, ne nasedajte lažnim informacijam

Na Generalni policijski upravi na podlagi statističnih podatkov ocenjujejo, da Policija obvladuje varnostne razmere na celotnem območju Slovenije.

"Pri tem ocenjuje varnostne razmere na posameznih področjih svojega dela in na podlagi sprotnih ocen tveganja takoj začne izvajati ukrepe za zajezitev varnostne problematike, kadar je potrebno," so zapisali.

Način dela prilagajajo razmeram na terenu: s spremenjeno taktiko in metodiko dela, z izravnalnimi ukrepi, ki se izvajajo na podlagi analiz tveganja za preprečevanje čezmejne kriminalitete in sekundarnih migracij, z uporabo tehničnih sredstev in z okrepljenim mednarodnim sodelovanjem.