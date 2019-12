Policija od samooklicanih skupin za varovanje državne meje ne dobi koristnih informacij

V soboto so policisti pri varovanju državne meje na ilirskobistriškem opravili 23 identifikacijskih postopkov, izdali dva plačilna naloga zaradi kršitve cestnoprometnega predpisa in zakona o osebni izkaznici, zasegli so dve pištoli, ki bosta poslani na analizo, ter teleskopsko palico, električni paralizator v obliki boksarja in nunčake, so sporočili s PU Koper.

PU Koper: ''Pri varovanju državne meje smo v partnerskem sodelovanju z domačini uspešni in učinkoviti in kakršnokoli organiziranje ljudi ocenjujemo kot povsem neprimerno in nepotrebno''

Od samooklicanih skupin ne prejemajo koristnih podatkov

Policija poudarja, da je edina, ki lahko nadzira državno mejo: ’’Svoje naloge opravljamo strokovno in zakonito ob upoštevanju načela sorazmernosti. Z zadovoljstvom ugotavljamo, da nam ljudje zaupajo in iz dneva v dan se trudimo izpolniti njihova pričakovanja. Prav domačini so namreč tisti, ki najbolje in prvi opazijo neznane osebe, vozila, ki v njihovo okolje ne sodijo ali sumljive okoliščine in nas o tem dosledno obveščajo, za kar se jim zahvaljujemo.’’

Policisti veliko tujcev, ki nezakonito prestopijo državno mejo izsledijo na podlagi lastnih zaznav, nemudoma pa se odzovejo tudi na vsak klic občanov in preverijo vse okoliščine. Koristnih podatkov od posameznikov iz samooklicanih skupin ne prejemamo.

Pri varovanju državne meje smo v partnerskem sodelovanju z domačini uspešni in učinkoviti in kakršnokoli organiziranje ljudi ocenjujemo kot povsem neprimerno in nepotrebno, še dodajajo na PU Koper.