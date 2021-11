Policija odkrila identiteto brezvestnežev, ki sta mačko vrgla v reko

Policija je identificirala najstnike, ki so mačko vrgli čez ograjo mostu v reko, medtem ko se tako očitno zabavali. Posnetek tako objavil na družbenem omrežju Snapchat, nas je spomnil bralec. Po objavi prispevka se je nato na nas obrnil še bralec, ki je prepoznal most na posnetku, in tudi o tem smo obvestili Policijo. Izkazalo se je, da je bila sled prava.

"Policisti Policijske postaje Radlje ob Dravi so po zaznani objavi posnetka, ko je oseba z mostu vrgla mačko, nemudoma začeli zbirati obvestila. Ugotovili so da se je dejanje zgodilo na mostu čez reko Dravo v Vuhredu, prav tako so ugotovili tudi identiteto obeh sodelujočih oseb. Gre za dva mladoletnika z območja Policijske postaje Radlje ob Dravi," je sporočila predstavnica PU Celje Milena Trbulin.

Policisti zdaj nadaljujejo zbiranje dokazov v smeri suma storitve kaznivega dejanja mučenja živali po 341. členu Kazenskega zakonika: "Kdor surovo ravna z živaljo ali ji po nepotrebnem povzroča trpljenje, se kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do enega leta. Kdor z dejanjem iz prejšnjega odstavka muči več živali ali mučeno žival trajno pohabi ali na krut način povzroči njen pogin, se kaznuje z zaporom do dveh let."

"Primeri teh izjemno zavržnih kaznivih dejanj so posamični in v vseh primerih storimo vse, da storilce čim prej odkrijemo in zoper njih ukrepamo," je še dodala Trbulinova.