Črna kronika

Policija odkrila peterico, ki je na progo nastavila tramova

Novo mesto, 22. 10. 2025 13.52 | Posodobljeno pred 2 urama

D.L.
58

Policija je odkrila peterico, ki naj bi avgusta na tire v Šmihelu pri Novem mestu nastavila železniška tramova in s tem povzročila nesrečo. Dva sta polnoletna, trije še mladoletni, vse pa čaka ovadba zaradi ogrožanja javnega prometa. Na vlaku, ki je takrat trčil v tramova, so bile štiri osebe, na srečo nihče ni bil poškodovan.

Železniški tiri
Železniški tiri FOTO: Shutterstock

Policija je bila v zgodnjih jutranjih urah 19. avgusta obveščena, da je v bližini nivojskega prehoda ceste čez železniško progo vlak trčil v železniška tramova, nastavljena na tirih. 

Storilci so ju tja namestili namenoma, našli so ju v bližini, saj so ju delavci železnic pred tem zamenjali. Ob trčenju je enega od tramov odbilo, drugi pa se je zagozdil v prednji del vlaka in ga poškodoval. Na vlaku so bile takrat štiri osebe, ki na srečo niso utrpele poškodb.

Dva meseca kasneje so s Policijske uprave Novo mesto sporočili, da so odkrili pet osumljencev, ki so z nevarnim ravnanjem namenoma ogrozili železniški promet. Dva sta polnoletna, ostali trije še ne. Zoper vse bodo na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja ogrožanja javnega prometa z nevarnim dejanjem ali sredstvom.

Kazenski zakonik določa, da se z zaporom do treh let kaznuje, kdor uniči ali poškoduje prometne naprave, prometna sredstva, prometne znake ali naprave za signalizacijo, prometne varnostne naprave, daje napačne signale ali znamenja, postavlja ovire na prometnih poteh ali ravna na drug podoben način ter s tem povzroči nevarnost za življenje ljudi ali premoženje večje vrednosti.

KOMENTARJI (58)

modelx
22. 10. 2025 16.11
žigožagati prešli iz malega baker biznisa na velike biznise - odpadne vlake
ODGOVORI
0 0
Morgoth
22. 10. 2025 16.08
+2
Indijsko nomadsko ljudstvo iz bližnjega barakarskega naselja. 😉
ODGOVORI
3 1
Dragica Cegler
22. 10. 2025 16.07
+2
MalaZaba Kaj boš pa ciga..m vzel?Smeti?
ODGOVORI
3 1
Semek
22. 10. 2025 16.07
+1
vemo vsi kdo so. tisti kij jih leva vlada podpira
ODGOVORI
3 2
Ici
22. 10. 2025 16.06
+6
Šmihel pri Novem mestu? Fantje iz naselja, a ne?! Sploh ni potrebno vprašati iz katerega. Ampak Slovenija je varna država.
ODGOVORI
6 0
alanshore
22. 10. 2025 16.06
+1
nasi ni Sarkozi. oni ne hodijo v zapor.
ODGOVORI
1 0
Dragica Cegler
22. 10. 2025 16.05
+4
Lakala 28 Aje s tabo vse v redu?A Janša je kriv,da je mularija ponorela?.Krivi so starši,če pa oni odpovejo,je pa tu država, da opravi s tem frocovjem.Pa mimogrede,a ti resno misliš da so takrat cig..I upoštevali ukrepe?Vzemi raje tablete,, da ne bo prepozno.
ODGOVORI
4 0
El Gato loco
22. 10. 2025 16.04
+1
verjetno nekaj medvedov, ta vlada jim je dovolila preveč razmnoževanja.
ODGOVORI
2 1
Tičfirič
22. 10. 2025 16.03
+2
Mudžahedini
ODGOVORI
3 1
Tomaž Hacin
22. 10. 2025 15.59
+6
Brez veze komentirati, ker doseška in napredka ne bo, vsi tisti ki opravljajo zakonske dejavnosti in bi morali ukrepati so že zdavnaj zaspali.
ODGOVORI
6 0
Pat kabala
22. 10. 2025 16.09
Niso zaspali. Namensko je vse to.
ODGOVORI
0 0
radar
22. 10. 2025 15.58
+7
In to so kdo? Čivili?
ODGOVORI
7 0
Dragica Cegler
22. 10. 2025 15.54
+14
To je terorizem.Objaviti imena,soditi smrkavcem.
ODGOVORI
14 0
Rože so odcvetele
22. 10. 2025 15.52
+15
Znižati odgovornost storilcev na 12 let in v zapor z njimi.
ODGOVORI
16 1
Perovskia
22. 10. 2025 15.53
-5
Potem je treba haloba zapret za miljardo let kokr je zivljenj unicil
ODGOVORI
5 10
lakala28
22. 10. 2025 16.00
+4
Aja? holob je zaprl državo za 2 leti in preprečil otrokom, da bi hodili v šolo in se družili? Se sploh zavedate, koliko samomorov je med mladimi v zadnjih nekaj letih, ki so vsi posledica zaprtja med 2020 in 2022? Zakaj že bolnik ni v zaporu, čeprav je bil obsojen in so vsi njegovi pajdaši sedeli? krivosodje, a ne?
ODGOVORI
6 2
Klovni...
22. 10. 2025 15.48
+22
Prosim za javno objavo imen teh zlikovcev, ker takšna dejanja niso več samo mladostniška objestnost, ampak poskus umora.
ODGOVORI
22 0
Artechh
22. 10. 2025 15.51
+13
Poskus umora potencialno več 100 ljudi. Ne veš koliko ljudi bo na vlaku
ODGOVORI
14 1
asdr
22. 10. 2025 15.48
+23
Komentiram kot državljan 🇸🇮. Pozabil sem še omenit obupane kmete, katerim pokradejo ali požgejo pridelek, gasilci pa ne upajo gasit brez prisotnosti Policije, ker jih napadejo. Policija se niti ne odziva več na prijave manjših kraj, saj se tudi za večje ne zgodi nič. Tako imamo kriminalce z več kot 60 kaznivimi dejanji še vedno operativne in na prostosti. Ne zaleže nič. Če pa ga sodnija slučajno le pošlje za rešetke, pride ven še bolj usposobljen in se prijavitelji bojijo maščevanja. Za njih torej ne veljajo Slovenski zakoni in norme. Nikakršne. Otroke imajo tudi pri 14h ali 15h, pri 16h so že pozni. Točka vrelišča je že zdavnaj dosežena, kaj se bo pa zgodilo, ko bo povrelo, pa lahko samo ugibamo. Kraje in tatvine se vsak dan dogajajo. Trgovke imajo navodila, da jim zaradi osebne varnosti ne branijo, ker so nasilni in jim grozijo. Varnostniki se poskrijejo, ker so že bili pretepeni od njihovih skupin. Policiji se smejijo v brk, le ta pa zadrži in popiše le tiste z majhnimi otroki, ki ne uspejo pobegnit. Skratka, tu ne deluje nič, samo čaka se, kdaj se bo enemu utrgalo in bo začel delat red na svojo roko. Zadnjič sem bil za njimi na blagajnii, že vse plačano, mala dva pa mimo mene nazaj, vzameta vsak svojo čokoladico in gresta mimo blagajne. Pa vprašam trgovca če je videl in pravi: sem, sam js za to plačo ne želim imeti težav z njimi. In ga razumem. Ker to so na pol divjaki. Vem, težko si predstavljate to vsi, ki ne živite na tem območju. Obup. Ni miru s temi ljudmi. LP
ODGOVORI
23 0
deny-p
22. 10. 2025 15.46
+17
Ime, priimek, poreklo....???
ODGOVORI
18 1
MalaZaba
22. 10. 2025 15.45
+17
Te zapret za 10 let + povračilo vseh stroškov
ODGOVORI
17 0
zulj001
22. 10. 2025 15.45
+10
Kot prvo, poravnati vso materialno škodo potem pa naprej in jih bo to minilo...
ODGOVORI
10 0
oježeš
22. 10. 2025 16.05
In ni izgovor socialna podpora. Se pa od nje po obrokih odbije, kot recimo pri posojilu v višini 1/3 na mesec do poplačila. Zakaj se pri nekaterih dopušča kriminal, druge pa lovi in zapira v zapore?
ODGOVORI
0 0
Slovenski_državljan
22. 10. 2025 15.40
+18
Imena in nacionalnosti prosim.Glede na to koliko skode so povrzrocili, in kaksno tveganje je bilo, naj starsi skupaj z izgredniki odgovarjajo. Naj poleg vsega se skodo SŽ poravnajo..... seveda pisem pravljice, ne bo od tega nic.Ce so tile sticenci drzave iz NM in okolice, bojo se policisti kaznovani ker so jih odkrili.
ODGOVORI
19 1
