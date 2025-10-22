Policija odkrila peterico, ki je na progo nastavila tramova

Policija je bila v zgodnjih jutranjih urah 19. avgusta obveščena, da je v bližini nivojskega prehoda ceste čez železniško progo vlak trčil v železniška tramova, nastavljena na tirih.

Storilci so ju tja namestili namenoma, našli so ju v bližini, saj so ju delavci železnic pred tem zamenjali. Ob trčenju je enega od tramov odbilo, drugi pa se je zagozdil v prednji del vlaka in ga poškodoval. Na vlaku so bile takrat štiri osebe, ki na srečo niso utrpele poškodb.

Dva meseca kasneje so s Policijske uprave Novo mesto sporočili, da so odkrili pet osumljencev, ki so z nevarnim ravnanjem namenoma ogrozili železniški promet. Dva sta polnoletna, ostali trije še ne. Zoper vse bodo na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja ogrožanja javnega prometa z nevarnim dejanjem ali sredstvom.

Kazenski zakonik določa, da se z zaporom do treh let kaznuje, kdor uniči ali poškoduje prometne naprave, prometna sredstva, prometne znake ali naprave za signalizacijo, prometne varnostne naprave, daje napačne signale ali znamenja, postavlja ovire na prometnih poteh ali ravna na drug podoben način ter s tem povzroči nevarnost za življenje ljudi ali premoženje večje vrednosti.