Policija opozarja na lažna e-sporočila: Na njih ne odgovarjajte!

Kot primer lažnega sporočila, ki v teh dneh kroži po spletni pošti, so navedli "sodni poziv za pedofilijo". V njem prejemnika obvestila opozarja na njegove izmišljene kršitve, povezane z zlorabami otrok na spletu. Na dopisu sta omenjena Europol in Slovenska policija, kot podpisnik pa je lažno naveden generalni direktor Policije. V elektronskem sporočilu pošiljatelj od prejemnika želi povratno informacijo v roku 48 ur.

Ob tem poudarjajo, da lažna sporočila, ki so z namenom prevare poslana na več elektronskih naslovov, nimajo nobene povezave s Slovensko policijo, njenimi zaposlenimi in Europolom.

Tovrstna elektronska sporočila so v zadnjem obdobju zelo pogosta, pri čemer pa spletni goljufi z uporabo imen in simbolov javnih institucij želijo vzpodbuditi strah in s tem večji odziv prejemnikov z namenom vzpostavitve kontakta ter v nadaljevanju tudi finančnega oškodovanja, poudarjajo na policiji.

Če ste prejeli takšno elektronsko sporočilo, svetujejo, da se nanj ne odzivate oziroma ga izbrišete iz elektronskega predala, pošiljatelja pa blokirate.

Prejemnikom takšnega obvestila še svetujejo, da ne odpirajo nobenih morebitnih priponk oz. priloženih datotek, ne klikajo na podane povezave, ne posredujejo svojih osebnih podatkov. Ob tem pa naj takšno prejeto spletno pošto dodajo na t. i. listo nezaželene pošte.

Več informacij o značilnostih in ravnanju s tovrstnimi lažnimi sporočili je na voljo tudi na spletnem portalu Varni na internetu.