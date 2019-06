Policija opozarja: Nizki športni čevlji v gorah so kot copati na maratonu

Na Mali Mojstrovki so včeraj na zasneženem območju pod goro obstali trije neustrezno opremljeni nemški državljani. Eden je bil obut celo v nizke športne čevlje. "Brez opreme, znanja in izkušenj v takih razmerah, kot so še na gori, ne gre ne naprej in ne nazaj. Edina, ampak zares edina varna možnost je samo klic na pomoč," so zapisali na Policijski upravi Kranj.

Gorenjski policisti so zato znova opozorili, kako pomembno je, da se v gore odpravimo samo z ustrezno opremo in v spremstvu izkušenih planincev. "Nizki športni čevlji v gorah so kot copati na maratonu ali plavutke z masko v peskovniku. Nič od tega ne gre skupaj, s tem, da v copatih pri maratonu lahko prenehate teči, v peskovniku plavutke in masko lahko snamete in se igrate naprej, v gorah pa imate, kar imate. In večkrat se izkaže, da tisto, kar imate, ni to, kar bi moralo biti," so ponazorili.

Opozorili so, da se moramo za obisk gora tako fizično kot psihično pripraviti in izbrati sebi in opremi primerne ture. "Če naletite na nevarnost, ne silite vanjo, ampak se ustavite, premislite in obrnite, če niste prepričani sami vase in v opremo. Že majhen dvom pri vas naj bo znak za odgovorno odločitev," so še poudarili.