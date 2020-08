Policija opozarja pred goljufi, ki prodajajo 'izdelke proti koronavirusu'

Pomurski policisti so v zadnjih dveh dneh prejeli dve prijavi občanov iz območja Gančan in Puconcev o prodaji blazin in dormeo izdelkov proti koronavirusu. Ponujali so jim jih madžarski državljani.

Policisti so občane pozvali k previdnosti in jim svetovali, da v svoje hiše in stanovanja ne spuščajo ljudi, ki jih ne poznajo in ne nasedajo takšnim obljubam.

"Ker so oškodovanci tovrstnih goljufov pogosto starejši, mlade pozivamo, da s taktiko goljufov seznanite svoje starejše sorodnike," so še opozorili.