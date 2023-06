Policija opozarja pred porastom spletnih zlorab: žrtve ostale brez 3,5 milijona evrov

Prevara se običajno začne tako, da tujec po mobilnem telefonu pokliče žrtev in jo v polomljeni slovenščini, s tujim naglasom skuša prepričati, da ima na eni od kripto menjalnic še vedno nekaj sredstev (od 20.000 do 40.000 evrov denarja) v kripto valutah. Da bi bila prevara še bolj pristna, žrtvam pokažejo kripto račun, na katerem so shranjena sredstva, ki bi ji naj pripadala. Do tega računa žrtev sicer ne more dostopati.

Policisti so v preteklosti že večkrat opozorili na mnoge primere prijav zlorab spletnega bančništva, plačilnih in kreditnih kartic. Na PU Maribor v zadnjem času beležijo porast spletnih zlorab, pri katerih žrtve zaradi naivnosti in želje po hitrem zaslužku tujcem zaupajo dostop do svoje spletne banke in osebnih podatkov. Kljub opozorilnim znakom policisti beležijo vse več kriptogoljufij.

Policisti pogosto ugotovijo, da ob osebah, ki so morda nekdaj trgovale s kripto valutami, na tovrstne goljufije nasedajo tudi ljudje, ki s kripto valutami doslej še niso trgovali, vendar jih storilci kljub temu uspejo prepričati, da jih čaka denar.

Goljufi žrtve pogosto prepričajo, da si na računalnik ali telefon namestijo program za oddaljen dostop, s katerim omogočijo storilcem dostop do te naprave, češ da naj bi v nasprotnem primeru izgubili kripto sredstva. Ko storilci pridobijo dostop do njihovih naprav, s tem pridobijo dostop tudi do spletne banke in elektronske pošte. V imenu oškodovancev lahko na različnih kripto menjalnicah in spletni banki odprejo račune in iz njihovih bančnih računov prenesejo denar.

Storilci žrtvam nato pogosto svetujejo, naj naprav ne uporabljajo (denimo 12 ali 24 ur) in ne obiskujejo spletne banke, češ da bo tako transakcija "kripto denarja" na njihov račun izvršena hitreje. Žrtve nato pogosto ugotovijo, da so jim storilci izpraznili bančni račun in ga morda celo izkoristili za krajo denarja z drugih bančnih računov, svarijo na Policiji.

Kako se zaščititi in kaj storiti v primeru zlorabe?