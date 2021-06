Policija opozarja: zaklepajte domove, pazite se lažnih mojstrov

Ob tem na PU Ljubljana svetujejo previdnost, saj opažajo tatvine v stanovanjskih hišah, "ki jih storilci izvršujejo na prefinjen in pretkan način". Pri tem storilci oškodovance zavedejo do te mere, da preteče kar nekaj časa, preden ugotovijo, da so bili okradeni. Dodajajo, da so ljudje še vedno premalo pozorni in previdni pri neznancih, ki potrkajo na njihova vrata in jih ogovorijo. Žrtve so predvsem starejši občani.

Po navadi nepridipravi tatvino izvedejo tako, da žrtev zamotijo s pogovorom – na primer lažejo, da so serviserji, da odkupujejo staro železo ali da prihajajo iz elektro službe – in jih zvabijo iz hiše, da nimajo več nadzora nad lastnimi prostori. Žrtvino odsotnost takrat izkoristi drugi storilec, ki v času pogovora vstopi v hišo, pregleda notranjost in odtuji vredne stvari. V večini primerov je to denar ali nakit.

Tisti, ki je ropal, nato kraj tako zapusti, tisti, ki je žrtev zamotil, pa se vljudno poslovi in odide. Največkrat se do hiše pripeljejo z vozilom in v njem kraj tudi zapustijo. Policisti ljudem zato svetujejo, da imajo ljudi, ki so prišli do njih nenapovedano, ves čas pod nadzorom in jih, če ni potrebe, ne vabijo v prostore. Če zapustijo svoje bivališče, naj vrata vedno zaklenejo, ključ pa naj vzamejo s seboj.

Opozarjajo tudi, naj bodo ob neljubem dogodku pozorni na videz storilcev (oblačila, govor, posebnosti) ter vozilo, s katerim so se pripeljali (znamko, barvo, tip in registrsko številko vozila). Če postanejo žrtve tatov, vse naprošajo, da o tem takoj obvestijo policijo na številko 113 ali pokličejo na najbližjo policijsko postajo.