Policija ovadila 57-letnika zaradi streljanja v okolici Nedelice

S PU Murska Sobota so sporočili, da so kriminalisti in policisti zaključili preiskavo dogodka z dne 13. aprila letos. Takrat je na območju gramoznice v Nedelici 57-letni moški s puško grozil dvema osebama, pri čemer je sprožil tudi strel.

Na podlagi ogleda kraja dejanja, zbranih obvestil in opravljene hišne preiskave so policisti pri osumljencu zasegli prepovedano orožje, strelivo ter orožje, za katero ni imel ustreznih dovoljenj. Zaradi ugotovitev so zoper osumljenca podali dve kazenski ovadbi zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja grožnje po drugem odstavku 135. člena Kazenskega zakonika (KZ-1) ter kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja nedovoljene proizvodnje in prometa orožja ali eksploziva po prvem odstavku 307. člena KZ-1.