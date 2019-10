Policija ovadila enajst oseb iz množičnega pretepa v soboški bolnišnici

Komandir PP Murska Sobota Tomislav Habulin je povedal, da so dogodek razjasnili tudi na podlagi posnetkov, kot dokazno gradivo pa uporabili tudi posnetke po dogodku, ki so zaokrožili po družbenih omrežjih. Da bi preprečili podobne dogodke, policisti sodelujejo z bolnišnico, sicer pa v Pomurju v bolnišnici ali zdravstvenih domovih nasilnih dogodkov, vsaj večjih, še ni bilo.

Policisti so zaključili obsežno preiskavo septembrskega množičnega pretepa na murskosoboški urgenci, so sporočili s PU Murska Sobota. Policisti bodo enajst oseb, starih med 29 in 59 let, kazensko ovadili zaradi suma storitve kaznivega dejanja nasilištva, za kar je predpisana kazen do treh let zapora. Prav tako bodo zoper enajst kršiteljev uvedli prekrškovni postopek, ker niso upoštevali ukrepov varnostnika, za kar je predpisana globa od 200 do 400 evrov. Zoper tri kršitelje pa bodo uvedli prekrškovni postopek zaradi nasilnega in drznega vedenja, za katerega je predpisana globa od 250,38 do 500,75 evrov.

S PU Murska Sobota so še sporočili, da so med sprtima skupinama izvedli mediacijo oziroma pomiritveni postopek, v katerem poskušajo ugotoviti vzroke za spor in strankam dopovedati, da morajo spore reševati mirno, nikakor pa z nasiljem. Kot kaže, so se zadeve umirile.

Spomnimo, da se je 19. septembra, okrog 15. ure, v prostorih murskosoboške urgence steplo 17 oseb. Skupini iz Dokležovja in Gomilice sta se v bolnišnici stepli zaradi starih zamer, v pretepu pa so uporabljali različne nevarne predmete, med njimi bejzbolske palice, kovinsko teleskopsko palico, kovinsko palico za golf, dve leseni palici, dva plinska razpršilca in steklenico vina. V pretepu so bile tri osebe lahko telesno poškodovane, po oskrbi v bolnišnici pa so jih odpustili v domačo oskrbo.

Urgentni oddelek je bil ob dogodku dve uri zaprt, največ težav so imeli zaradi dražilnega plina, ki se je širil po bolnišnici in predstavljal grožnjo bolnikom in zaposlenim.