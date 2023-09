Po anonimni prijavi našli prostor za gojenje konoplje, heroin, tablete ...

Policisti Policijske postaje Postojna so navedbe preverili in ugotovili, da ima krajan Pivke prepovedano drogo in prirejene prostore. Na podlagi obrazložene pobude Okrajnemu sodišču v Postojni je sodišče izdalo odredbo o hišni preiskavi pri kršitelju.

30. avgusta 2023 so postojnski policisti začeli preiskavo in pri tem naleteli na prostor, ki je bil posebej prirejen za gojenje, in sušilnico, kjer je osumljeni sušil več vrhnjih delov rastline. Policija je o tem obvestila državno tožilko v Kopru, osumljenemu pa so odvzeli prostost in odredili pridržanje.

Pri hišni preiskavi so našli posebej prirejen prostor za hidroponično gojenje konoplje s 23 sadikami konoplje v lončkih, približno 188 vrhnjih delov rastlin prepovedane droge konoplje, ki so se sušili v prirejenem prostoru, več kot 650 gramov zdrobljenih rastlinskih delcev konoplje, 78,5 grama hašiša, 412 gramov prepovedane droge amfetamin, 0,42 grama prepovedane droge heroin, 356 različnih tablet in druge snovi, za katere sumijo, da gre za prepovedano drogo.

Vzorce zaseženih snovi so poslali na analizo v Nacionalni forenzični laboratorij.Osumljeni moški iz Pivke je bil v četrtek priveden na zaslišanje k preiskovalnem sodniku v Kopru, ki je zanj odredil pripor.