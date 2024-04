Policija po objavi grožnje miri, vzpostavili so stik s šolami

Enega od takih dogodkov so zaznali pretekli teden in ocenili, da bi bilo o njem koristno obvestiti pristojne institucije. Zadeva je povezana z nedavnim tragičnim dogodkom na Finskem, kjer je osnovnošolec na šoli streljal na svoje sovrstnike. Ena oseba je umrla. V povezavi s tem dogodkom so se v Sloveniji na različnih medijih pojavili komentarji, ki so napovedovali, da se bo nekaj podobnega zgodilo tudi pri nas. Objava sicer ni usmerjena v nobeno konkretno ustanovo ali krajevno opredeljena.

Policija je prek policijskih postaj na slovenske šole, centre za socialno delo in druge institucije naslovila poziv k obveščanju javnosti in povečanju samozaščitnega ravnanja, da bi morebiten, a ne zelo verjeten napad pravočasno preprečili, je pojasnil Belšak.

"Ocenjujemo, da je to malo verjetno, a ravno zato, ker želimo to preprečiti in delovati preventivno, smo se odločili, da ta varnostni dogodek delimo s širšo javnostjo in skušamo na ta način spodbuditi k temu, da zaposleni, šolarji in državljani to spremljajo in ustrezno odreagirajo," je poudaril.

Belšak je še pojasnil, da je bil komentar tri minute po objavi izbrisan. Ker niso bili izpolnjeni znaki kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti, ki bi Policiji dovoljevali podajo pobude za ugotovitev identitete pisca, le-tega niso izsledili. Njegova identiteta tako ostaja neznana.

V kolikor kdor koli prepozna nenavadno obnašanje otrok ali kakšnih drugih oseb, povezanih v ali izven šolskega okolja, naj o tem takoj obvesti Policijo na številko 113 ali najbližjo policijsko postajo, lahko tudi anonimno na številko 080 1200. Poziv o prijavi suma kaznivih ravnanj v šolskem okolju velja tako za delavce šole, starše in učence kot tudi vse ostale, ki imajo o tem kakršne koli informacije. Za preventivno svetovanje o samozaščitnih ukrepih se predstavniki šol lahko obrnejo na policijske postaje oz. policijske uprave.