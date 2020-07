V bolnišnici po več tednih umrl poškodovani kolesar

Mariborsko policijo je poklicalo osebje UKC Maribor in jo obvestilo, da je pri njih umrl moški, ki se je od 18. junija letos zdravil v njihovi bolnišnici. Poškodovanega so ga reševalci pripeljali z rešilcem, policija pa o tem do zdaj ni bila obveščena. Kolesar je padel, ker ni prilagodil hitrosti vožnje lastnostim ceste in svojim sposobnostim.

Policisti so ugotovili, da je pokojni 46-letni moški kolesaril za svojim bratom 18. junija dopoldne po lokalni gozdni cesti Rogoza–Miklavž na Dravskem polju. Zunaj naselja Rogoza, kjer makadamsko vozišče poteka po klancu navzdol, v levem, preglednem ovinku ni prilagodil hitrosti vožnje lastnostim ceste in svojim sposobnostim. Zaradi tega je izgubil nadzor nad kolesom. Skupaj z njim je padel in se telesno poškodoval, so pojasnili s Policijske uprave (PU) Maribor. icon-expand Policisti bodo o prometni nesreči seznanili pristojno tožilstvo, so sporočili s PU Maribor (slika je simbolična). FOTO: Thinkstock Po besedah PU Maribor so ga z reševalnim vozilom prepeljali v UKC Maribor, kjer je ostal na zdravljenju. Kljub zdravniški oskrbi je zaradi poškodb, ki jih je utrpel v prometni nesreči, 6. julija umrl, so sporočili s PU Maribor. Policija o prometni nesreči izvedela skoraj mesec dni kasneje, zato bo ukrepala Policija je bila o prometni nesreči oziroma smrti kolesarja prvič obveščena šele teden dni po njegovi smrti in skoraj mesec dni po prometni nesreči. Zaradi tega bodo mariborski prometni policisti izvedli hitri postopek o prekršku, v katerem bodo izdali odločbe o prekršku pravni osebi UKC Maribor, njeni odgovorni osebi in zdravniku, ki je poškodovanega sprejel na zdravljenje, so še sporočili s PU Maribor. V letošnjem letu je na cestah na območju PU Maribor v 10 prometnih nesrečah umrlo že 11 oseb V primerljivem obdobju lanskega leta je bilo takih prometnih nesreč šest, v njih pa je umrlo šest oseb.