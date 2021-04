Uslužbenec sodišča kriminalnemu podzemlju razkril okoli 100 zaupnih dokumentov

Kriminalisti Sektorja kriminalistične policije Policijske uprave Celje so prejšnji teden, v sodelovanju s policisti in pripadniki Posebne policijske enote Policijske uprave Celje, na širšem celjskem območju opravili šestnajst hišnih preiskav s področja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja, izdaje tajnih podatkov ter dajanja podkupnin. Dvanajstim osebam so odvzeli prostost, vseh vpletenih v kazniva dejanja naj bi bilo po neuradnih podatkih 15.

Vodja sektorja kriminalistične policije PU Celje Damijan Turk je povedal, da so v preteklih dneh zaključili obsežno kriminalistično preiskavo. Kriminalisitčen aktivnosti so začeli izvajati v sredini lanskega leta. Ugotavljali so, da se je na šrišem območju Celja aktivirala hudodelska družba. Združba je delovala tako, da so prekupčevali s prepovedanimi drogami kot sta kokain in heroin, pa tudi prevoze z ilegalnimi migranti, ki so potekali iz smeri Hrvaške, čez Slovenijo do meje z Italijo.

Ugotovili so, da so s posameznimi člani kriminalne združbe deloval tudi sodni zaposnikar sodišča v Celju. Ta je sporočal tajne podatke iz koristoljublja. "Osumljenec je razkril najmanj 100 zaupnih dokumentov sodišča." V treh primerih so bile ogrožene obsežne kriminalistične preiskave s področja tihotapljenja prepovedanih drog. Podrobnosti in okoliščine še ugotavljajo. Ugotavljajo pa, da so podatki odtekali od sredine lanskega leta, predvidevajo, da se je to dogajalo tudi prej. Dokumente so med hišnimi preiskavami odkrili v elektronski in tudi fizični obliki. Predvidena zaporna kazen v primeru uslužbenca sodišča za izdajanje tajnih podatkov je osem let.

Sedem osumljencev so prejšnji teden v petek privedli k preiskovalnemu sodniku okrožnega sodišča v Celju. Šest jih je ostalo v priporu.

Kot smo poročali, so kriminalisti v hišnih preiskavi na celjskem okrožnem sodišču iskali dokaze o tem, da naj bi tamkajšnji zaposleni zaupne podatke s sodne preiskave izdajal kriminalnemu podzemlju.