Policija pokazala prerešetano službeno vozilo

Novomeški kriminalisti nadaljujejo intenzivno preiskavo in ugotavljajo vse okoliščine streljanja v Šmarjeti. Zaključili so ogled poškodovanega službenega vozila in kraja, kjer je v četrtek popoldne 62-letnik streljal na policistko in policista ter policistko lažje poškodoval. Po zadnjih informacijah iz bolnišnice je osumljenec kaznivega dejanja poskusa umora, ki se je s strelnim orožjem nato poškodoval sam, še vedno v smrtni nevarnosti. Za poskus umora je sicer zagrožena najmanj triletna zaporna kazen.

Poročali smo, da so v naselju Šmarjeta v občini Šmarješke Toplice v četrtek popoldne odjeknili streli. Policista sta ustavila moškega, ki je vozil pod vplivom alkohola, in mu odvzela vozniško dovoljenje. Ta se je pozneje vrnil na kraj dogodka s puško in pričel streljati na policista. Pri tem je ranil policistko. Nato je pobegnil s kraja incidenta, kasneje pa se je ustrelil. Reševalci so ga zaradi hudih poškodb prepeljali v bolnišnico.

Kriminalisti Sektorja kriminalistične policije Policijske uprave Novo mesto nadaljujejo intenzivno preiskavo in ugotavljajo vse okoliščine streljanja v Šmarjeti. Zaključili so ogled kraja, kjer je prišlo do streljanja na policistko in policista, ter ogled poškodovanega službenega avtomobila, opravili pa bodo tudi druga preiskovalna dejanja.

icon-expand FOTO: Policija icon-chevron-left icon-chevron-right