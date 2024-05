Policija potrdila, da je mrtev moški na Mangartu pogrešani državljan Avstrije

Po iskalni akciji na območju Mangarta, kjer so našli mrtvega moškega, so zdaj potrdili, da gre za pogrešanega 53-letnega državljana Avstrije. Policija ocenjuje, da je do nesreče prišlo med hojo zaradi zdrsa, saj so bila določena območja poledenela. Policisti PP Bovec so glede na ugotovitve okoliščin na kraju tujo krivdo izključili.