Številni primeri ponarejanja denarja, policija poziva k previdnosti

Policisti in kriminalisti PU Nova Gorica so novembra obravnavali več kaznivih dejanj ponarejanja denarja. Največ unovčitev ponarejenih bankovcev so zabeležili v gostinskih lokalih na območju Nove Gorice, povečalo pa se je tudi število unovčenih ponarejenih bankovcev v Idriji.

Storilci unovčujejo predvsem bankovce v vrednosti 50 evrov, največja unovčena ponaredka pa imata serijsko številko S62716737274 in MB6666888880, sporočajo s PU Nova Gorica.