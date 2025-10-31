Policija poziva vse, ki bi imeli informacije o dogodku, da jim to sporočijo

Hkrati pa v povezavi z omenjenimi objavami pozivajo vse, ki bi imeli kakršnekoli informacije o dogodku, da to sporočijo na številko 113 ali na anonimni telefon policije.

Na družbenih omrežjih se je pojavila vrsta ugibanj, kdo naj bi usodni udarec tragično preminulemu Alešu Šutarju pravzaprav zadal – tudi s konkretnimi imeni oseb, ki da so še na prostosti. Na Policijski upravi (PU) Novo mesto pravijo, da so kriminalisti opravili številne razgovore z očividci, izvedli prepoznave in analizirali posnetke, prav tako ves čas od kaznivega dejanja preverjajo morebitno vpletenost drugih oseb. Tako so preverili tudi različne informacije in namige, ki se pojavljajo v javnosti in na družbenih omrežjih. A teh oseb z napadom za zdaj niso povezali, edini osumljeni je v priporu, poudarjajo na Policiji.

Po tem, ko je bil osumljencu v ponedeljek odrejen pripor, bo zdaj na vrsti preiskava – kar pomeni, da zbirajo in preverijo dokazno gradivo in zaslišijo priče.

Državni tožilec pa ima pol leta časa, da vloži obtožnico – tako dolgo lahko namreč traja pripor osumljenca. Če oziroma ko je obtožnica vložena, mora biti sodba izrečena v roku dveh let. A naši sogovorniki, poznavalci sistema, menijo, da bo Okrožno sodišče v Novem mestu zadevo obravnavalo prioritetno. In ocenjujejo, da bi sodba lahko bila izrečena v roku enega leta.

In kazni? Za to bo izredno pomembno izvedensko mnenje o vzroku smrti, menijo poznavalci, na podlagi katerega bi se opredelilo, za kakšno kaznivo dejanje gre.

Policija je sicer v kazenski ovadbi navedla povzročitev posebno hude telesne poškodbe s posledico smrti, za kar je zagrožena kazen od pet do 15 let zapora.