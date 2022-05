Policija pred prazniki svari pred vlomi in poziva k samozaščitnemu ravnanju

Odsotnost luči v poznih popoldanskih ali zgodnjih večernih urah kaže tudi na odsotnost stanovalcev, kar storilci s pridom izkoriščajo za izvršitev kaznivega dejanja. "Vlomilec bo raje izbral tisto stanovanje ali hišo, kjer bo za kaznivo dejanje najmanj ovir in tveganje za odkritje najmanjše. Stavba, v kateri ni nikogar, ker so stanovalci na primer na dopustu, ali ki je očitno brez varovanja, bo bolj verjetno tarča vloma," poudarja tiskovni predstavnik PU Nova Gorica Dean Božnik .

Policisti zato občane pozivajo, naj več pozornosti namenijo samozaščitnemu ravnanju. Našteli so nekaj preventivnih nasvetov:

- Poskrbite, da bo videti, kot da je nekdo vedno doma. Prijatelj ali sosed naj vam redno prazni poštni nabiralnik. Vgradite časovna stikala za samodejno prižiganje luči, odpovejte dostavo časopisov;

- tudi med krajšo odsotnostjo je zaželena delna osvetlitev prostorov v hišah;

- doma parkirana vozila zaklenite ter varno shranite dokumente in ključe, tudi rezervne;

- ustrezni hrambi vrednejših predmetov je potrebno nameniti več pozornosti. Denarnice in gotovina v kuhinjskih omarah, zlatnina v nočnih omaricah in predalnikih so najpogostejša in lahka tarča storilcev;

- ne puščajte orodja ali drugih priročnih sredstev v okolici hiše;

- z vidnih mest umaknite vrednejše predmete.



Če vam kljub temu vlomijo v stanovanje, o tem nemudoma obvestite policijo. "Ne vstopajte, saj se lahko storilec še vedno zadržuje v objektu. Ne spreminjajte kraja kaznivega dejanja in ne uničujte sledi, ki so pomembne za nadaljnjo preiskavo," še zaključi Božnik.

Več vlomov policisti zabeležili že pretekli teden

O več vlomih je policija poročala že ob koncu preteklega tedna. V četrtek je na primer storilec vlomil v hišo v okolici Domžal in ukradel približno 500 evrov gotovine. V Kočevju so neznanci vlomili v klet in ukradli kotno brusilko in krožno žago, s tem pa povzročili za približno 400 evrov škode.

V Šiški je neznani storilec vlomil v klet in odtujil moško kolo znamke Rock. Lastnika je oškodoval za okoli 400 evrov. Prav tako v šiški so iz kleti ukradli tudi električni skiro Xaomi in vrtno gartnituro, lastnika pa oškodovali za okoli 700 evrov.

V Grosuplju so medtem neznanci vlomili v ograjene prostore podjetja in iz štirih vozil ukradli katalizatorje. Nastalo je skupno za okoli 2500 evrov škode.