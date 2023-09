Policija zaradi porasta kriminalitete kar za 14 odstotkov poostruje nadzor

Več o tem so povedali v izjavi za javnost, ki sta jo podala Martin Rupnik, vodja sektorja kriminalistične policije in Matjaž Kondardi, vodja oddelka za državno mejo in tujce v sektorju uniformirane policije Policijske uprave Ljubljana.

Na celotnem območju Ljubljane so zaznali 14 odstoten porast kriminalnih dejanj. 2/3 vseh storilcev kaznivih dejanj na območju PU Ljubljana predstavljajo slovenski državljani, preostalo tretjino pa državljani BiH, Srbije, Maroka in Alžirije, so ugotovili. Metelkova je ena izmed bolj obremenjenih varnostnih območij, pa tudi območje Viča je eno izmed varnostno bolj obremenjenih, so povedali.