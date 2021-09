Policija preiskuje domnevni poskus uboja v Mežici

Policija je bila v soboto okoli 19.30 obveščena o poskusu uboja v Mežici. Po doslej zbranih podatkih naj bi 47-letna občanka v stanovanju zabodla 46-letnega zunajzakonskega partnerja in ga poškodovala.

47-letnici so policisti odvzeli prostost in jo pridržali. Poškodovanega 46-letnega moškega pa so z reševalnim vozilom odpeljali v Splošno bolnišnico Slovenj Gradec, kjer je ostal na zdravljenju. Po zadnjih podatkih je njegov stanje stabilno. Policija nadaljuje z zbiranjem obvestil v smeri suma storitve kaznivega dejanja poskusa uboja, več pa bo znanega jutri, so danes sporočili iz Policijske uprave Celje.